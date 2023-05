Bahia x Flamengo: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Em busca de um novo triunfo no Brasileirão, o Bahia tem um desafio contra o Flamengo. Neste sábado (13), o tricolor encara o rubro-negro, pela 6ª rodada do Brasileirão. As duas equipes estão empatadas em pontos, com seis cada. Para o confronto, o Bahia tem o retorno do atacante Jacaré. Já o centroavante Everaldo, com uma pubalgia, está fora de ação. A expectativa é por casa cheia já que todos os ingressos estão esgotados. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Bahia x Flamengo terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay per view. A partida começará às 16h.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

Flamengo: : Matheus Cunha (Santos); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo (Thiago Maia), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG). Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Marcyano da Silva Vicente (MG).



VAR: O árbitro de vídeo será Wagner Reway (PB).

Ingressos:

Os ingressos para o confronto entre Bahia e Flamengo estão esgotados.