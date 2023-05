Bahia x Goiás: onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Depois de duas derrotas seguidas, o Bahia busca a recuperação no Brasileirão. Neste sábado (20), o Esquadrão fará um confronto direto por posições contra o Goiás, pela 7ª rodada da Série A. As duas equipes estão empatadas em pontos, com seis cada, e querem se distanciar da zona de rebaixamento - o Corinthians, que abre o Z4, tem apenas um ponto a menos, cinco. Para o confronto, o tricolor terá o retorno de Thaciano. Já Rezende e Kanu, suspensos, são desfalques. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Bahia x Goiás terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay per view. A partida começará às 16h.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte e Victor Hugo; Jacaré, Acevedo, Thaciano e Ryan; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Goiás: Tadeu, Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Diego, Maguinho e Palacios; Alesson e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Denis da Silva Ribeiro (AL). Ele será auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS).

VAR: O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).