Bahia x Itabuna: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

O primeiro finalista do Campeonato Baiano 2023 será conhecido neste sábado (18). Na Fonte Nova, Bahia e Itabuna se enfrentam pelo segundo jogo da semifinal. O azulino tem a vantagem do empate após ter vencido na ida por 1x0, em Camacan. Ao Bahia, resta vencer por dois gols de diferença para ir à final do estadual. O triunfo por 1x0 leva a decisão para os pênaltis.

Mesmo jogando em casa, o tricolor estará pressionado. O técnico Renato Paiva vem sendo alvo da torcida por conta do fraco desempenho do time. O Esquadrão, aliás, luta para não amargar a segunda eliminação em uma semana. Na terça-feira (14), o time deu adeus à Copa do Nordeste após empate por 1x1 com o time sub-20 do Fluminense-PI. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Itabuna terá transmissão ao vivo pela TVE, na TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Itabuna: Thiago Passos, Deivinho, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, João Neto, Matheus Chaves e Alex Sandre; Hitalo e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Bruno Pereira Vasconcelos. Ele será auxiliado por Daniela Coutinho Pinto e Patrícia dos Reis Nascimento.

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site e bilheterias da Fonte Nova, além dos pontos físicos disponibilizados pelo Bahia.