Bahia x Sampaio Corrêa: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Série B do Brasileirão vai ser palco de um duelo nordestino. Nesta terça-feira (9), Bahia e Sampaio Corrêa se enfrentam no estádio Castelão, em São Luís. A partida fecha para o tricolor o "mini-Nordestão" que a equipe encarou nos últimos jogos. Antes do Sampaio o Esquadrão venceu Náutico (3x0) e CSA (1x0), ambos na Fonte Nova. Com 40 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B. A Bolívia está em oitavo, com 29. Veja informações sobre a partida.

Transmissão

Sampaio Corrêa x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Mateusinho, Alan Godói, Gabriel Furtado e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Bahia: Mateus Claus (Danilo Fernandes), André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Igor Torres, Rodallega e Copete.

Arbitragem

José Mendonça da Silva Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (trio do Paraná)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)