Bahia x Vila Nova: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (22), o Bahia tem um importante compromisso na Série B do Brasileirão. A partir das 16h30, o Esquadrão recebe o Vila Nova, pela 36ª rodada. O duelo pode garantir o retorno do tricolor à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time baiano precisa fazer a sua parte e vencer o Tigre. Além disso, tem que torcer por tropeços de Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa. Todos jogam fora de casa. Nesse cenário, o Bahia chegaria aos 60 pontos e 17 vitórias, não sendo mais alcançado pelos rivais. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Bahia x Vila Nova terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começa às 16h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Ricardo Goulart e Vitor Jacaré.

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho; Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes.

Arbitragem:

O árbitro da partida é José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (trio do Paraná).

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)