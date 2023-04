Bahia x Volta Redonda: veja onde assistir, escalações e arbitragem

De olho em uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia encara o Volta Redonda, nesta quinta-feira (27), na Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Diante do seu torcedor, o tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate já que venceu o duelo de ida por 2x1, no Rio de Janeiro. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

O técnico Renato Paiva tem o retorno do zagueiro Kanu, mas não poderá contar com o meia Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti. Eles já disputaram a Copa do Brasil por Grêmio e Operário, respectivamente, e não podem defender o Esquadrão no torneio. Confira as informações sobre a partida:

Transmissão:

Bahia x Volta Redonda terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 19h.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago, Cauly e Chávez; Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Volta Redonda: Vinícius Dias, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marcão e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor; Luizinho, Douglas Skilo e Berguinho. Técnico: Rogério Corrêa.

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Arbitragem:

O árbitro da partida será Savio Pereira Sampaio. Ele será auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (Trio do Distrito Federal).



O árbitro de vídeo será Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).