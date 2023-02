Bahiagás faz patrocínios de mais de R$4,6 milhões em projetos do Carnaval

A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), empresa gerida pelo Governo da Bahia, realizou contratos de patrocínios que ultrapassaram a quantia de R$ 4,6 milhões. O montante foi aplicado em projetos desenvolvidos durante o Carnaval de 2023 em todo o país. A informação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (24).

Entre os projetos que receberam os maiores aportes estão: o Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, do Instituto Osmar Macêdo, que recebeu R$ 1.150 milhões; a escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira, como o tem 'As Áfricas que a Bahia canta', recebendo R$ 490 mil; o Bloco Os Mascarados, do Circuito Barra-Ondina, em Salvador, que recebeu R$ 300 mil; e o Bloco Afoxé Filhos de Gandhy, que também recebeu R$ 300 mil.

Ao todo, foram realizados 63 contratos de patrocínios relacionados ao Carnaval. Outros blocos contemplado foram o Cortejo Afro (R$ 150 mil), Hoje eu Posso (R$ 165 mil) e Afro Bankoma (R$ 100 mil).

Confira abaixo todos os contratos firmados:

R$ 1.150.000,00 TRIO ELÉTRICO ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR R$ 490.000,00 AS ÁFRICAS QUE A BAHIA R$ 300.000,00 OS MASCARADOS R$ 300.000,00 BLOCO AFOXÉ FILHOS DE GANDHY R$ 200.000,00 NOITE DA BELEZA NEGRA R$ 200.000,00 FESTIVAL CULTURAL DA PAZ R$ 165.000,00 BLOCO HOJE EU POSSO R$ 150.000,00 BLOCO CORTEJO AFRO R$ 120.000,00 A PRAÇA DO FREVO ELÉTRICO R$ 100.000,00 PALCO DO ROCK R$ 100.000,00 ESPAÇO FOLIA R$ 100.000,00 BLOCO AFRO BANKOMA R$ 90.000,00 LAVAGEM DO BECO DO FUXICO R$ 80.000,00 MICRO TRIO IVAN HUOL R$ 80.000,00 CARNAVAL 2023 R$ 80.000,00 BLOCO DA CAPOEIRA R$ 70.000,00 CIRCUITO MESTRE BIMBA R$ 50.000,00 ROJETO AXECARÉ ROCKER’S R$ 50.000,00 FILHAS DE GANDHY R$ 50.000,00 CONQUISTA FOLIA R$ 50.000,00 ME DEIXE À VONTADE R$ 40.000,00 JULIANA RIBEIRO NA MORAL, MORAES R$ 30.000,00 BLOCO DE SAMBA AMOR E PAIXÃO R$ 30.000,00 SAMBA E FOLIA R$ 30.000,00 PALHAÇOS DO RIO VERMELHO R$ 30.000,00 BLOCO ALVORADA R$ 25.000,00 PRÉ CARNAVAL NO 2 DE JULHO R$ 25.000,00 BLOCO ALERTA GERAL R$ 25.000,00 BARCA DA FOLIA R$ 20.000,00 BLOCO ABUSE E USE R$ 20.000,00 CARNAVAL DA CRIANÇADA R$ 20.000,00 BLOCO YAYÁ MUXIMA R$ 20.000,00 CARNAVAL DO IMBUÍ R$ 20.000,00 TOALHA DA SAUDADE R$ 20.000,00 BLOCO QUINTAL DO SAMBA R$ 20.000,00 BLOQUINHOS MORAES E MOREIRA R$ 20.000,00 BLOCO POLIMANIA R$ 20.000,00 CAMAROTE UNIVERSITÁRIO R$ 20.000,00 BIRA AFROSAMBAH R$ 20.000,00 TRIO DO SAMBA R$ 15.000,00 HABEAS COPOS R$ 15.000,00 BLOCO INFANTIL SAPUTICA R$ 15.000,00 TIKÃO E BANDA SANTUARYO R$ 15.000,00 BLOQUINHO ZUM ZUM MEL KIDS R$ 15.000,00 BLOCO ALERTA PRIME R$ 15.000,00 FILHOS DE MARUJO R$ 15.000,00 VITROLAB NA MUDANÇA DO GARCIA R$ 10.000,00 GRUPO SAMBORIM E SAMBA DA LADEIRA R$ 10.000,00 BLOCO DE SAMBA TÔ AÊ R$ 10.000,00 BLOCO PROIBIDO PROIBIR R$ 10.000,00 ÑAMANDU NOSSO PLANETA R$ 10.000,00 BLOCO VEM SAMBAR R$ 10.000,00 MPBLACK GROOVADEIRA PRETA R$ 10.000,00 CORRENTE CULTURAL R$ 10.000,00 BLOCO EXCLUSIVA R$ 10.000,00 BLOCO TARRINDO DE Q. R$ 10.000,00 BANDA MISTURÁFRO R$ 10.000,00 BLOCO Q FELICIDADE R$ 10.000,00 AS KUVITEIRAS R$ 10.000,00 IBÉJI BLOCO INFANTIL R$ 10.000,00 CARNAVAL DA SUSTENTABILIDADE R$ 10.000,00 TOCA TAMBOR R$ 10.000,00 PALCO DO REGGAE

