Baiana Adriana Araújo conquista título mundial silver no boxe

A pugilista baiana Adriana Araújo conquistou o título mundial silver da categoria super-leve (até 63,5 kg) do Conselho Mundial de Boxe. Ela venceu a luta contra a argentina Claudia Lopez, ex-campeã mundial, na madrugada deste sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo.

Adriana, que dominou os 10 rounds no principal duelo do Boxing For You, venceu por decisão unânime dos juízes. Agora, com o título, ela está credenciada a disputar o cinturão mundial linear da categoria.

A soteropolitana foi a única boxeadora do país a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, com um bronze em Londres, em 2012. Na carreira profissional, a pugilista está com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias.