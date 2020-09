Baiana Adriana Araújo disputa título mundial de boxe em outubro

Medalhista olímpica dos Jogos de Londres-2012, a baiana Adriana Araújo vai disputar o título mundial do Conselho Mundial de Boxe (WBC, na sigla em inglês) no mês que vem. Ela enfrentará a britânica Chantelle Cameron pelo cinturão vago dos pesos superleves no dia 4 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

"Estou me preparando muito bem para essa chance de ser campeã mundial e fazer história. Minha oportunidade chegou e não vou deixar passar", disse Adriana.

Aos 38 anos, a brasileira tem seis lutas e seis vitórias como profissional. Atual terceira melhor do mundo, a pugilista lutou pela última vez em 29 de fevereiro deste ano, quando venceu a venezuelana Estheliz Hernandez em sua primeira defesa pelo do cinturão silver da WBC na categoria super leve (até 63,5 kg). O combate aconteceu no evento Boxing for You 8, sediado em São Paulo (SP).

Já a britânica, de 29 anos, é a número 1 do ranking e também está invicta com 12 vitórias, sendo sete nocautes. Sua última luta foi em novembro do ano passado, em uma vitória por decisão unânime contra a argentina Anahi Ester Sanchez.

A mansão do empresário Eddie Hearn abrigará o duelo Adriana x Cameron. A norte-americana Jessica McCaskill era a campeã linear, mas abriu mão do cinturão.