Baiana Amanda Nunes fará sua 8ª defesa de cinturão no UFC 269

Considerada uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos, Amanda Nunes entra em ação mais uma vez neste fim de semana. A baiana terá pela frente sua oitava defesa de cinturão - a sexta entre os galos (até 61,2kg) - durante o UFC 269, que acontece no sábado (11), em Las Vegas.

A desafiante da vez é a venezuelana Juliana Peña, terceira do ranking. A Leoa, vale lembrar, é a única lutadora entre homens e mulheres que atualmente defende cinturões em duas categorias diferentes - além dos galos, ela também é a campeã peso-pena.

Amanda, porém, não é a única campeã do Brasil a ser desafiada no evento. Charles 'Do Bronx' encara o o americano Dustin Poirier, primeiro do ranking, valendo o título do peso-leve (até 70,3kg). Maior finalizador da história do UFC, com 17 vitórias, o paulista defenderá pela primeira vez o cinturão da categoria.

Outros seis lutadores brasileiros também participam do UFC 269. Ainda no card principal, o amapaense Raulian Paiva, embalado por três vitórias consecutivas, enfrenta o americano Sean O’ Malley pela divisão dos galos.

No card preliminar, também pelo peso-galo, o paulista Pedro Munhoz duelará com o americano Dominick Cruz, ex-campeão da categoria. No peso-médio (até 83,9kg), o paraibano Bruno 'Blindado' fará sua terceira luta no UFC diante do americano Jordan Wright, enquanto André 'Sergipano' - que, apesar do apelido, é mineiro - vai encarar o americano Eryk Anders.

Pelos pesados (até 120,2kg), o curitibano Augusto Sakai terá pela frente o australiano Tai Tuvasa. E, pela divisão dos moscas (até 56,7kg), a carioca Priscila 'Pedrita' enfrenta a canadense Gillian Robertson.