Baiana Ana Marcela troca alianças com preparadora física

O amor falou mais alto e o nervosismo tomou conta do casamento da baiana Ana Marcela Cunha. A nadadora olímpica trocou alianças com a preparadora física Juliana Melhem e publicou as fotos nas redes sociais.

As duas assumiram o relacionamento em junho do ano passado e, nove meses depois, o casamento saiu. Mesmo sem escrever quase nada na internet sobre o matrimônio, a baiana comemorou mais um passo na vida pessoal. "Casamos! O sim mais certo da vida! Eu te amo!", disse.

O fotografo que registrou cada momento do evento, também escreveu e comemorou a felicidade da atleta das águas.

"A decisão mais importante na vida de um casal é falar o tão famoso 'eu aceito' na hora do altar! Eu perguntei pra Ana se o nervosismo estava maior no casamento ou na prova olímpica e ela respondeu: 'O de casar é diferente, nunca senti'. A verdade é que ao lado do amor da sua vida, tudo se torna mais fácil e a ansiedade de Ana Marcela só comprova o quanto a Ju significa para ela. E a Ju… ah, a Ju estava linda, feliz, realizada, deslumbrante! Afinal, assim como Ana, disse sim ao amor da sua vida", escreveu João Gonzalez.