Baiana, Beatriz Ferreira está na semifinal do Mundial de Boxe

Beatriz Ferreira está na semifinal da categoria leve (até 60 quilos) do Mundial de Boxe, que está sendo disputado na cidade de Ulan-Ude, na Rússia. Nesta quinta-feira (10), a brasileira derrotou a russa Natalia Shadrina, por pontos, em decisão dividida dos jurados: 29 a 28 (duas vezes para Bia) e 28 a 29 (para a sua oponente).

Com o resultado, a brasileira garantiu no mínimo a medalha de bronze, pois não há combate de disputa pelo terceiro lugar no boxe. Agora, a pugilista, de 26 anos, soma 24 pódios em 25 competições. Ela luta de novo no sábado, diante da norte-americana Rashida Ellis. As duas se conhecem muito bem e se enfrentaram na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Lima e a lutadora nacional foi a vencedora.

Campeã pan-americana, Bia é baiana e começou a lutar na garagem de casa, em Salvador, onde o pai Raimundo, mais conhecido no mundo da nobre arte como Sergipe, bicampeão brasileiro, tricampeão baiano e sparring de Acelino "Popó" Freitas, tinha uma academia de boxe. No local, ele ensinava o esporte para os garotos da região. Bia, então com quatro anos, já disparava os seus primeiros golpes.

Graziele de Jesus (51kg) e Jucielen Romeu (57kg) também representaram o Brasil na competição realizada na Rússia, mas foram derrotadas em fases anteriores. A primeira delas caiu nas oitavas de final e Jucielen perdeu já na sua primeira luta.