Baiana Bia Ferreira vence luta em estreia no boxe profissional

A baiana Beatriz Ferreira estreou com vitória no boxe profissional. A luta contra a também brasileira Taynna Cardoso aconteceu em Cleveland, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (12).

A vitória da medalhista olímpica foi definida em uma decisão unânime dos jurados, após quatro rounds de três minutos. No primeiro round, a baiana imprimiu um ritmo forte de luta para tentar vencer a oponente, invicta em suas primeiras cinco lutas.

Bia chegou a derrubar Taynna com um jab direto de direita, mas a adversária levantou e retomou o combate. Bia seguiu com postura ofensiva, mas errou muitos golpes e foi bastante atingida.

No segundo assalto, a baiana melhorou sua postura no ringue e ampliou a distância para a rival, melhorando seu direto de direita e tirando boa vantagem. Já no terceiro assalto, Bia mudou a estratégia e se manteve mais defensiva, evitando os golpes de Taynna, que voltou a sofrer uma queda após um golpe na cintura.

O mais emocionante foi o quarto round. Bia buscou o nocaute a todo instante, atordoando Taynna, que se manteve de pé até o fim, mas não levou a vitória para casa.

O desempenho, além de empolgar quem estava na torcida, também rendeu à baiana elogios da norte-americana Alycia Baumgardner, que é campeã mundial dos pesos superpenas, mesma categoria de Bia. "Ela lutou muito bem para uma estreia. Foi muito bom", disse ao DAZN.

A expectativa é que Bia volte a lutar profissionalmente ainda este ano. Em paralelo, ela manterá a preparação para disputar a Olimpíada de Paris, em 2024.