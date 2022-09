Baiana Carol Peixinho sofre assalto e criminosos iniciam golpes pelo celular

A baiana e ex-BBB Carol Peixinho revelou em seu Instagram, na manhã deste domingo (4), que sofreu um assalto ontem. Os criminosos levaram celular e pertences da bolsa.

No entanto, após algumas horas, a namorada de Thiaguinho descobriu que estavam tentando aplicar golpes em seu nome e alertou os seguidores para possíveis transações que os assaltantes farão no aplicativo do banco ou por meio de mensagens no WhatsApp.

Ontem fui assaltada, levaram o meu celular e alguns pertences. Os indivíduos estão utilizando o meu número pessoal para aplicar o golpe do Pix por meio do Whatsapp. Fiquem atentos e não façam transações", comentou no Instagram.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)