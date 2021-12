Baiana com sede em SP, Sanar é selecionadas para programa de apoio a startups

A Sanar foi uma das 50 empresas selecionadas para participar do programa Emerging Giants da KPMG Brasil. O foco da iniciativa é apoiar as empresas premiadas por meio de mentorias, conexões com outras startups, participação em eventos exclusivos e prestação de serviços customizados sob demanda. “Emerging Giant é o nome dado a uma startup que possui destaque não apenas no setor em que atua, como também participaram de rodadas relevantes de investimento e têm se consolidado no mercado. As que estão nesse nível geram receitas mais robustas e com elevado potencial de crescimento. Além disso, entendemos que as startups são muito mais que boas oportunidades de investimento, são empresas com o propósito de resolver problemas reais e o sucesso não depende somente do capital”, explica Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do Programa Emerging Giants da KPMG no Brasil.

Segundo a organização, quem lidera o raking das startups selecionadas são as fintechs, com 27,6% entre as que foram mapeadas. Além delas, aparecem em ordem de volume adtechs (12,4%), retailtechs (10,5%), healthtechs (5,7%), edtechs (5,7%) e HRtechs (4,8%). “Costumamos trazer a Sanar como uma medtech, já que temos soluções diversas para os momentos da carreira do médico, que passam pela educação, apoio financeiro e soluções operacionais. Estamos muito felizes com este reconhecimento e as perspectivas que este projeto pode nos dar enquanto companhia voltada para tecnologia e medicina”, explica Caio Nunes, co-founder da Sanar.

Nascida na Bahia e com sede também em São Paulo, a empresa é uma das que representam o Nordeste na lista, a região tem apenas 1,9% dos selecionados. A maior parte das techs fica no Sudeste do Brasil, (78,1%), seguida pelo Sul (18,1%), e Centro-Oeste (1,9%). Para saber mais sobre a companhia, basta acessar o site www.sanarmed.com.