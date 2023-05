Baiana consumiu cocaína, maconha e ecstasy antes de cair de prédio na Argentina, aponta exame

Um exame toxicológico apontou que a baiana Emmily Rodrigues, de 26 anos, morta após cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, fez uso de drogas antes do acidente. Conforme reportagem do jornal O Globo, no corpo da jovem foram encontrados álcool, maconha, ketamina, cocaína e ecstasy.

O laudo comprobatório é do Laboratório de Toxicologia e Química Jurídica do Corpo Médico Legal. Foram identificados também resquícios que podem ser da droga Túci, conhecida como 'cocaína rosa’.

Os exames não encontraram a presença de esperma no corpo de Emmily. Antes, a polícia argentina chegou a encontrar preservativos usados no apartamento do suspeito, Francisco Sáenz Valiente, 52. Ele negou ter tido relações sexuais com a jovem na noite da morte.

Valiente afirma que Emmily Rodrigues teve um surto enquanto estava no seu apartamento e se jogou do sexto andar. Ele chegou a ser preso provisioriamente, mas foi solto pela Justiça sob o argumento de não haver bases suficientes para a manutenção da prisão.

O Ministério Público disse ver no caso sinais de "grave violência contra a mulher" e "feminicídio e facilitação de entorpecentes".

Um áudio revelou que Valiente ligou para o serviço de emergência argentino antes da queda de Emmily. Na gravação, enquanto o dono do imóvel pede por socorro, gritos, apontados como sendo da baiana, clamam por socorro.

Emmily Rodrigues morreu no dia 30 de março. O corpo da baiana segue na Argentina.