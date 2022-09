Baiana de 8 anos emociona cantando no Domingão com Huck

A baiana Lilica Rocha, de 8 anos, emocionou o público ao cantar no palco do Domingão, da Rede Globo, neste domingo (11). Depois do episódio, contudo, Lilica perdeu seu conta de Instagram e viu vários perfis falsos surgirem (veja mais abaixo).

Natural de Salvador, a menina estava com os pais na plateia quando foi surpreendida pelo apresentador Luciano Huck, que depois de conversar com ela a convidou para ir ao palco.

Lilica, que é também atriz, compositora, apresentadora e multi-instrumentista, tocou ao piano a música Leãozinho, de Caetano Veloso. Fã do baiano, ela já recebeu elogios dele mesmo ao cantar "Tigresa" em dezembro de 2020, ao teclado, em vídeo que fez sucesso nas redes sociais. Na live natalina, Caetano dedicou sua interpretação da música à pequena.

“Não imaginava que Hulk ia parar do meu lado para me convidar para se apresentar. É um programa que eu vejo aos domingos com a minha família. Estou muito feliz de poder mostrar a minha arte para o Brasil inteiro. Um sonho realizado!”, celebrou.

Com a projeção que conseguiu, Lilica viu mais de 50 perfis aparecerem com seu nome e o pior: sua conta (@eulilicarocha) foi derrubada pela rede social. A família da garota já está tomando providências para recuperar o perfil e pede ajuda para denunciar os fakes.

Veja o apelo do pai da menina:

Carreira precoce

Mesmo tão nova, Lilica já lançou um disco, no ano passado. O Sol Reflete está diponível em todas as plataformas digitais.

No cinema, ela acabou de encerrar as gravações do filme "Diários dos Super-Heróis Secretos". No teatro, está ensaiando a peça "Zacimba, a menina que encrespou a história", baseada no livro homônimo escrito pelos pais dela, Leo Rocha e Dominique Santos. A previsão é de estreia para esse segundo semestre em Salvador.

A cantora também prepara o segundo disco.