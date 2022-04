Baiana de Direito oferece bolsas integrais para pessoas negras

A Faculdade Baiana de Direito abre nesta terça (26) inscrições para o processo seletivo de bolsas etnico-raciais para 2022.2. Essa é a terceira edição do programa de bolsas da Faculdade, que este ano oferta 10 vagas. O programa garante isenção integral do pagamento das matrículas e mensalidades por 12 semestres e as inscrições para concorrer às vagas são gratuitas e devem ser feitas clicando neste link.

“Combater a desigualdade no acesso de pessoas de baixa renda à Faculdade é extremamente importante. Com essa bolsa estou tendo a chance de ocupar esse espaço e aprender com professores renomados. Foi um passo muito grande para mim”, avalia Iara Marques, estudante bolsista da Baiana.

Os requisitos para participar do processo seletivo são: ter concluído o ensino médio; ser egresso(a) de escola pública ou particular com bolsa integral; autodeclarado(a) como preto(a) ou pardo(a) e efetuar a inscrição no processo seletivo até o dia 5 de maio. A seleção consiste em três etapas que antecedem o vestibular.

Antes do vestibular, haverá uma vivência online onde os(as) candidatos(as) devem debater um caso concreto e formular defesas. A vivência ocorrerá no dia 22 de maio (domingo), das 8h às 12h. Na semana seguinte, o vestibular acontecerá presencialmente no dia 29 de maio (domingo), entre 9h e 12h, e conta com três provas: Prova de Conhecimentos Gerais Contemporâneos (25 questões objetivas), Prova de Humanidades (5 questões discursivas) e Prova de Redação.

A Faculdade disponibilizará computadores e internet para as pessoas selecionadas do programa de bolsas que não disponham de tais recursos e solicitem o suporte. Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para o email proselbolsas@alfaconsultoriajuridicajr.com.

Etapas de seleção para a bolsa

Primeira etapa: Inscrição via formulário (Prazo: 5 de maio)

Segunda etapa: Desafio: candidatos(as) devem elaborar uma redação cujo tema será enviado para os emails inscritos no formulário (Prazo: 8 de maio)

Terceira etapa: Entrevista agendadas com selecionados(as) entre os dias 11 e 13 de de maio

As pessoas selecionadas após estas etapas estarão automaticamente inscritas no vestibular, sem nenhum custo, e participarão de mais duas etapas juntamente com candidatos(as) de ampla concorrência. As 10 melhores colocações do grupo serão contempladas com bolsas integrais.