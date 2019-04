Baiana de Serrinha, Virna Jandiroba perde em estreia no Ultimate

Ex-campeã do Invicta FC, Virna Jandiroba não conseguiu superar Carla Esparza. Em sua estreia no Ultimate, a ‘Carcará’ perdeu por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28) no UFC Fort Lauderdale, realizado na noite de sábado (27), nos Estados Unidos.

No primeiro round, a baiana de Serrinha tentava atacar, mas sem conseguir concretizar. No segundo, tentou evoluir no solo, só que a americana ficou de pé. No terceiro assalto, Virna caiu por baixo e levantou. Percebeu a desvantagem e tentou acelerar, mas a dificuldade foi maior. No fim, não teve mais tempo para reverter.

Essa foi a primeira derrota da baiana em 15 lutas. Já a rival encerrou uma sequência de dois reveses.

Em Serrinha, terra natal de Virna e a 170km de Salvador, um telão colocado em uma praça da cidade aglutinou moradores para acompanhar a estreia da lutadora no UFC.

Moradores de Serrinha se reuniram para ver a luta de Virna em um telão (Foto: Marília Moreira / CORREIO)