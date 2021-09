Baiana deixa depressão para trás e é campeã estadual de karatê

Martinna Rey já está acostumada a participar de torneios de karatê. E a vencê-los. Afinal, a atleta é oito vezes campeã mundial da categoria, entre muitos outros títulos. Mas, no último domingo (5), ela teve um outro tipo de 'oponente' durante a primeira etapa do Campeonato Baiano de Karatê-Dô Tradicional 2021.

"Eu tive outro desafio: enfrentar a mim mesma. Estou sofrendo com crise de ansiedade e depressão, me encontro em tratamento clínico. E minha maior dificuldade foi entrar no dojo", disse Martinna.

A atleta postou um relato no Instagram sobre o processo, e afirmou que nunca havia passado tão mal antes de uma competição. "No momento de estresse, veio tudo a tona, o medo, o cansaço, a ânsia de vômito, a vertigem e uma tremedeira incontrolável. Não tinha controle sobre meu corpo (...) A campeã tremendo na frente de todos. Muita cobrança, muito peso", escreveu.

Mas Martinna completou a missão. Não só entrou no dojo, como terminou com o ouro da disputa do kata, além da prata na kumitê (a luta). Mas, mais do que as medalhas, encarar a crise foi a maior vitória para ela.

"O que mais valeu na competição foi me superar. Consegui entrar, competir bem e terminar, enfrentando minha doença de frente. E tive o apoio de muitas pessoas, inclusive de Jessica Senra", afirmou.

A apresentadora do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, aliás, participou pela primeira vez de um torneio de karatê, e fez sucesso.

"Jessica fez uma belissima estreia na competição, executando o kata Heian Yodan, que tem como significado 'paz e tranquilidade'. Recebeu notas acima da média, levando o público ao delírio", contou Tiago Santana, presidente da Federação de Karatê-Dô Tradicional da Bahia (FKTB).

A primeira etapa do Campeonato Baiano de Karatê-Dô Tradicional foi realizada no domingo (5) no Parque Shopping Bahia, e teve a participação de 120 atletas. No kumitê adulto feminino, que teve Martinna como vice-campeã, Letícia Aragão foi a primeira colocada. Já no kata, as posições se inverteram.

No kumitê adulto masculino, Alfredo Gama venceu Décio Neto e subiu ao lugar mais alto do pódio. No kata, Lucas Coimbra ficou em primeiro, enquanto Matheus Santos terminou em segundo.