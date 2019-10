Baiana está na segunda fase do reality Mestre do Sabor

O reality Mestre do Sabor, apresentado pelo chef Claude Troisgros e por seu braço direito Batista, inicia nesta quinta (31), a etapa Na Pressão, com os 24 chefes selecionados na fase inicial para os times dos técnicos José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão.

A etapa é dividida em duas partes. Na primeira, os três times cozinham um menu completo, orientado por cada mestre. O time que levar o voto de Claude está imune da segunda prova. A segunda etapa é a Batalha dos Cucas. Nela, os chefs cozinham individualmente e voltam a ser avaliados pelos mestres, que definirão os dois participantes que deixam a disputa.

Baiana escolheu o time da chef Kátia Barbosa (Foto:TV Globo / Divulgação)

Entre eles está a baiana Lili Almeida, 38 anos. Lili foi aprovada pelos três chefs depois de apresentar um Arroz Caldoso de Rabada. E ficou no time de Kátia Barbosa A escolha do prato partiu da ideia de uma amiga, mas tem relação com suas influências da infância e do dia a dia. “Eu sempre vou para feira cedo, como um prato de rabada com cuscuz, tomo uma cerveja e vou embora”, conta ela, lembrando ainda que o avô fazia rabada para ela comer quando era pequena.

Procurando sempre o gosto da comida da avó quando cozinhava, a história de Lili na cozinha, começou quando ela foi morar em São Paulo. Na época, a baiana era vegetariana e cozinhava em casa para ela e mais três amigas com quem dividia a casa. Hoje em dia, ela tem um restaurante e estar no programa é um aprendizado novo. “Está sendo uma experiência transformadora, um presente enorme. É o reconhecimento do meu trabalho pelos olhos das outras pessoas e principalmente pelos meus olhos”, diz Lili.

Serviço

O quê: Reality Mestre do Sabor

Quando: Quinta, dia 31, às 21h23

Onde: Globo/ TV Bahia