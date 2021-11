Baiana estreia na literatura com livro entre os mais vendidos da Amazon

A jornalista baiana Rayllanna Lima lançou a versão física do livro-reportagem ‘Renascer’ pela Editora Dialética. Na obra, ela relata as histórias de mulheres diagnosticadas com câncer. Uma das personagens superou a doença por sete vezes. Na versão e-book, comercializada pela Amazon, Rayllanna ficou no topo da lista de livros mais vendidos da seção Jornalismo.

Com a obra, ela também ganhou o título de Finalista da Expocom Nordeste 2021. O livro traz ao leitor a perspectiva da doença a partir das pessoas, para além do câncer.

“Quase que anualmente vira destaque a projeção de quantas irão morrer ou quantas serão diagnosticadas com câncer. Mas muito pouco se fala sobre a vida dessas pessoas. A partir de entrevistas com especialistas e pacientes, compartilho no livro conteúdos informativos sobre a doença, as mudanças nas vidas dos pacientes e do núcleo familiar. Trago também técnicas que podem ajudar os pacientes ao longo do tratamento”, disse.

No fim do mês passado, como parte do Outubro Rosa, Rayllanna participou do ‘Papo com elas’, iniciativa da startup Beyond Digital Sports (BDS) com a Packtus Group, realizada no Centro de Convenções de Salvador.