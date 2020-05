Baiana faz sucesso no Instagram com vídeos 'resenhando' sobre as lives

(Foto: Divulgação)

O distanciamento social tem revelado talentos em todos os lugares. Nas redes sociais, não é diferente. Não importa qual plataforma escolhida, figuras até então anônimas, estão se tornando personalidades afamadas pelo posicionamento, inovação e criatividade.

Este é o caso da produtora de grandes eventos e marketing esportivo Moara Miranda. Baiana nascida em Caetité, Moca – como é conhecida entre os amigos, viu no isolamento a possibilidade de se divertir com as lives de grandes artistas e 'resenhar' sobre suas atuações.

“Eu sempre preferi a comédia ao drama, gosto de gargalhar e arrancar sorrisos. Com a chegada do Coronavírus ao Brasil, resolvi fazer vídeos sobre futilidades, coisas leves, algo que estivesse acontecendo no mundo e que as pessoas se divertissem. Foi então que fiz um vídeo chamado CESTOU com Léo Santana, meu primeiro vídeo no isolamento. Depois de publicado comecei a receber várias mensagens de amigos pedindo para eu ‘analisar’ outras Lives e contando fatos engraçados que haviam visto. Isso foi me inspirando a seguir resenhando e quando possível, conscientizando sobre a importância de se prevenir e ficar em casa”, explica Moca.

Ganhando destaque no Instagram (@mundodamoca) com a série ‘Resenhando na Quarentena’, Moara mistura humor, diversão, resenhas e fofocas em vídeos curtos no IGTV, chamando inclusive a atenção de artistas como Léo Macedo, da banda Estakazero.

“Eu havia feito uma resenha sobre a Live da Calcinha Preta, onde falava que não haveria São João esse ano e da tristeza que isso representava para o povo Nordestino. Quando soube que a Estakazero ia fazer Lives semanais fiquei super feliz e claro, que eu iria resenhar, divulgar e matar a saudade dos ensaios de Forró. De verdade até imaginei que ele pudesse assistir a resenha por termos amigos em comum, mas jamais pensei que falaria de mim na Live seguinte. Foi tão bacana da parte dele, tão generoso. Fiquei muito feliz!”, conclui.