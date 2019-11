Baiana Joselia Aguiar é uma das vencedoras do Prêmio Jabuti 2019

Em cerimônia realizada no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, na noite da quinta (28), o Prêmio Jabuti revelou os vencedores da edição em 2019. Entre as 18 categorias que estavam em disputa, a baiana Joselia Aguiar foi a grande vencedora na seção Biografia, Documentário e Reportagem, pelo livro Jorge Amado: Uma Biografia, que conta a história de um dos maiores escritores da história do Brasil.

O autor vencedor de cada uma das categorias leva, além do troféu Jabuti, um prêmio no valor de cinco mil reais. Entre os ganhadores dos eixos Literatura e Ensaios é selecionado o Livro do Ano, que rende a escritora ou escritor um prêmio de R$100 mil reais. No ano passado, Mailson Furtado levou este troféu quando auto publicou seu livro.

Segundo dado informado pela Câmara Brasileira do Livro, na edição deste ano foram contabilizadas 2.103 inscrições na fase inicial do prêmio. Em 2017, o Jabuti passou por algumas reformulações e, entre elas, diminuiu o número de categorias de 29 para as atuais 18.

A escritora e diretora Fernanda Young (1970-2019), que faleceu no mês de agosto aos 49 anos também foi premiada. Young levou o troféu na categoria Crônica, com a obra Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino.

Confira os vencedores de cada categoria:

Literatura

Conto: "Um beijo por mês" | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque

Crônica: "Pós-F: para além do masculino e do feminino" | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa

Histórias em Quadrinhos: "Graphic MSP" - Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa

Infantil: "A Avó Amarela" | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editor

Juvenil: "Histórias guardadas pelo rio" | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM

Poesia: "Nuvens" | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34

Romance: "O pai da menina morta" | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia



Ensaios

Artes: "Arte popular brasileira: olhares contemporâneos" | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Biografia, Documentário e Reportagem: "Jorge Amado: uma biografia" | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia

Ciências: "A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA" | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante

Economia Criativa: "101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo" | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador

Humanidades: "Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926" - 2013 | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora Ltda

Livro

Capa: "Revela-te, Chico: uma fotobiografia" | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-Te-Vi Produções Literárias

Ilustração: "Chão de peixes" | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

Impressão: "Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio" | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

Projeto Gráfico: "Clarice" | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora

Tradução: "Sobre isto" | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34

Inovação

Fomento à Leitura: "Leia para uma Criança" | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social

Livro Brasileiro Publicado no Exterior: "A resistência" | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press