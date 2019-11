Baiana lança livro em que narra trajetória da avó de Zumbi dos Palmares

A escritora baiana Sara Messias lança seu livro de estreia nesta quinta-feira (21), às 17h30, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Em Aqualtune: Um Sonho Chamado Liberdade (Quarteto Editora, 2019), ela narra a saga da lendária princesa do Congo, avó de Zumbi dos Palmares. Não por acaso, o lançamento em Salvador acontece um dia depois da data em que se celebra o Dia da Consciência Negra. O romance histórico faz o leitor mergulhar em uma trama forte e emocionante, de luta pela liberdade.

Apesar de não existirem documentos sobre Aqualtune, ela é conhecida no Brasil como mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi dos Palmares. Até hoje, a lendária heroína simboliza liderança e luta dentro do sistema escravocrata, tendo deixado esse legado através de seus herdeiros e de seu comando no quilombo. Sara Messias vai além e revela um retrato pouco conhecido de uma África do começo do século XVII, numa obra que mistura realidade e ficção.

(Foto: Divulgação)

O livro leva ao leitor detalhes da infância e juventude de Aqualtune, até ser obrigada a se casar com seu primo e ver sua vida mudar radicalmente. "Ela cresceu em uma sociedade mista, foi instruída pelos sacerdotes portugueses e viveu em harmonia com a população europeia. A princesa do Reino do Congo, dona de conhecimentos políticos, organizacionais e de estratégia de guerra, apesar de ser pouco lembrada nos livros e escolas brasileiras, foi muito importante para a história da população negra durante o Período Colonial”, conta a escritora.

Nascida no bairro do Garcia, em Salvador, Sara Messias hoje mora na Itália. Sua incursão na literatura se deu pela curiosidade e a vontade de descobrir mais sobre a formação do Brasil. Ao começar a escrever, guiada pelo forte desejo de resgatar essa memória, Sara decidiu por um enredo que compartilhasse a formação do povo brasileiro. E assim nasce a primeira obra de uma saga cheia de coragem, luta e 'orgulho preto', como ela mesma diz.

"Voltar a Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, com um trabalho como Aqualtune, é levar para o meu povo uma história de luta e resistência, que ainda permanece nos dias atuais”, explica. “Esse trabalho envolve identidade, pesquisa e paixão, com o propósito de contribuir para uma sociedade mais fraterna, igualitária e principalmente respeitosa dos direitos humanos”, conclui.



Serviço

O quê: Lançamento: Aqualtune – um sonho chamado liberdade

Quando: 21 de novembro, 17h30

Onde: Sede do IGHB – Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Avenida Joana Angélica, 43, Piedade)

Mais detalhes: @escritorasaramessias