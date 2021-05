Baiana lança livro infantojuvenil no Salão da Cultura de Genebra 

Uma mulher espevitada, vaidosa e que se desdobra em mil. É assim que a escritora baiana Rita Queiroz define a protagonista de seu novo livro infantil Grimalda, a Lagartixa Empoderada, que será lançado nesta terça-feira (18), durante o Primeiro Salão Internacional do Livro e da Cultura de Genebra. Marcado para 13h (horário de Brasília), o evento será transmitido pelo canal do YouTube do Institu Cultive Brésil Suisse.



“Estou muito feliz. Mesmo que seja um evento virtual, o Salão vai reunir autores de várias partes do mundo e eu estarei lançando minha nova obra trilíngue. Não existem fronteiras para a literatura”, comemora Rita Queiroz. Com rimas e ilustrações coloridas de Hitallo Duarte, o livro mostra para o público infantojuvenil as inúmeras facetas femininas, cheias de jogo de cintura e beleza.



Grimalda, a Lagartixa Empoderada traz, ainda, dicas de como tornar a contação de histórias mais prazerosa, explica Rita que é poeta e professora universitária. É recomendado que os adultos façam uma leitura prévia do livro antes de contar para a criança, indica, “assim saberão usar de forma mais adequada a entonação ideal para a narrativa”.



“Depois da leitura é muito rico criar um ambiente favorável ao diálogo, conversar com as crianças sobre diferenças, aceitação, respeito”, sugere Rita. Por fim, acrescenta, vale a pena estimular a expressão do pequeno leitor, através de desenhos, pinturas ou até mesmo da criação de uma nova história. “Um bom exercício de empoderamento é sugerir que a criança crie um novo final para o livro”, recomenda.

O quê: Lançamento do livro infanto-juvenil Grimalda, a Lagartixa EmpoderadaQuando: Terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília)Onde: Primeiro Salão Internacional do Livro e da Cultura de GenebraTransmissão: Canal do Institu Cultive Brésil Suisse no YouTubeQuanto: Publicado pela editora Historinhas pra Contar, o livro custa R$ 30 (edição impressa) ou R$ 11,90 (versão digital disponível na Amazon)