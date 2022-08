Baiana Luedji Luna será primeira brasileira a ter figurino de turnê assinado pela Burberry

Luedji Luna será a primeira brasileira a ter um figurino de turnê assinado pela Burberry. A cantora baiana, natural de Salvador, passará por Londres, República Tcheca, Berlim, Barcelona e Porto entre os dias 5 e 12 de agosto, levando para a Europa o show do seu segundo álbum, “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água”, indicado ao Grammy Latino em 2021.



A artista usará a coleção desenvolvida pelo diretor criativo da marca inglesa, Riccardo Tisci, em colaboração com a modelo brasileira Lea T. “A marca veste artistas que são referências para mim. Vai ser chique”, disse Luedji à Vogue.



Após a turnê, Luedji retoma a produção do novo álbum “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água - Deluxe”, que mistura novas composições com versões em remix de algumas canções e chega às plataformas digitais ainda neste ano.



