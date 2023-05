Baiana, Monique Evelle integra a 8ª temporada do Shark Tank Brasil

Empresária baiana, Monique Evelle vai integrar a equipe de tubarões do Shark Tank Brasil. Co-fundadora da Inventivos, ela será uma das juradas no reality da Sony, o maior de empreendedorismo no país, que divulgou a novidade no começo da tarde desta segunda-feira (15).

A Inventivos é uma plataforma de formação, conexão e investimento na nova geração de empreendedores do Brasil. Monique, 28 anos, por sua vez, é uma expoente do chamado empreendedorismo social.

Ela foi nomeada, em 2021, pela Forbes Under 30 Brazil, reunindo também reconhecimentos internacionais, como uma das 500 Pessoas Mais Influentes da América Latina (2022) e uma das 100 Empreendedoras do Ano (2021) pela Bloomberg Línea. Monique é também Top Voice LinkedIn e considerada uma das 50 Profissionais Mais Criativas do Brasil, pela revista Wired Brasil (2020).

Tem tubarão novo no tanque! O elenco da 8ª temporada está prontíssimo pra disputar pelos melhores negócios do Brasil! ???? @moniqueevelle, @SergioZimerman6 e @joeljotaa, sejam bem-vindos ao #SharkTankBR???? ???? pic.twitter.com/GfgiMWf7fc — Shark Tank Brasil ???? (@sharktankbrasil) May 15, 2023

“Ser Shark da oitava temporada do Shark Tank Brasil vai refletir o que construí até aqui. Sou uma investidora-anjo, baiana, a mais jovem de todas as edições brasileiras e conheço de perto os desafios de empreender, inclusive considerando regionalidade", disse Monique Evelle ao CORREIO.

Ela firma que sua participação no programa vai mostrar como ela faz negociações nos bastidores e como escolhe os empreendimentos que pretende investir.

"Como eu sou sócia da Inventivos Angels, um clube de investidores-anjo, meu olhar no programa continuará atento aos negócios do Norte e Nordeste do país, mas desejo encontrar aqueles que fazem sentido para minha tese de investimento", declarou.

Além de Monique Evelle, o programa ganhou as chegadas do ex-nadador da seleção brasileira, Joel Jota; e do CEO da Petz, Sergio Zimerman, que integra o conselhão econômico do Governo Federal.