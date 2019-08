Baiana Paola Reis é prata no Pan de Lima

Mais uma medalha de prata para a Bahia! A ciclista Paola Reis conquistou o segundo lugar an prova do BMX Race, nesta sexta-feira (9), nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Uma prata que vale muito, afinal, a baiana só ficou atrás da colombiana Mariana Pajon, bicampeã olímpica e hexa mundial.

Paola, de 19 anos, havia feito o melhor tempo de sua semifinal, superando suas concorrentes. Na final, marcou 37s583, enquanto Mariana chegou um pouco à frente, com 36s323. A medalha de bronze ficou com a venezuelana Stefany Hernandez, com o tempo de 38s106. Outra brasileira na prova, Priscila Stivaux chegou colada em Stefany, com 38s122, mas ficou fora do pódio.

No masculino, a chegada foi mais acirrada ainda e o Brasil também foi prata, com Anderson de Souza, com o tempo de 32s493, menos de 0s4 atrás do equatoriano Alfredo Campo, que marcou 32s113. O bronze sai para o argentino Federico Villegas, com 32s714. Já Renato Rezende terminou na 4ª colocação, com 32s957.