Baiana quebra padrões e leva a moda sustentável para corpos plurais

Sendo uma adolescente gorda, em Sapeaçu, Lourranni Bass conheceu cedo os desafios de encontrar roupas feitas para o seu corpo nas boutiques da cidade do recôncavo baiano. Mas a história comum a tantas jovens desprezadas pelos padrões restritos da moda teve a narrativa do preconceito rompida quando esbarrou na na mulher que ela se tornaria: CEO de uma empresa de roupas plus size sustentável, que capacita outras baianas a se emanciparem.

Era 2018, Lourranni fundou a Liga Transforma e, posteriormente, passou a ser a criadora de roupas que ultrapassam o tamanho 46. Além de ser uma marca plus size, é um negócio de impacto ambiental positivo, que fabrica as peças exclusivamente com tecidos que seriam descartados. Para isso, a empresa coleta os resíduos têxteis doados por lojas e indústrias. Em seguida, os produtos passam por alguns processos, como o de seleção, até a peça final.



Modelo desfila look de Lourranni no Afro Fashion Day 2022 (Foto: arquivo pessoal)

Lourranni saiu do recôncavo com 17 anos, para fazer faculdade de publicidade e propaganda em Salvador. Depois de concluir a primeira graduação, continuou na capital para cursar moda. E foi ainda na faculdade que a Liga Transforma nasceu. Na época, como fruto do reconhecimento pelas mudanças que ela causou no curso de moda da faculdade. Mas logo se tornaria a startup que é hoje.

Enquanto nas lojas ela não encontrava tamanhos grandes de roupas, na faculdade de moda não encontrou professores que discutissem sobre o universo plus size, nem que levassem para a sala de aula manequins de corpos gordos. “E foi aí que eu comecei a brigar com os professores, para mudar aquilo. A resposta que eu recebia era de que havia manequins tamanho 46 e 48. Mas e as pessoas que vestiam números acima?”, recorda.

Depois de diversas mobilizações protagonizadas por Lourranni, o déficit no curso foi finalmente sanado. Depois disso, ela foi convidada para contar sobre o processo para mulheres do Bairro da Paz. A ativista, então, não parou ali e convidou outras amigas para seguir com ela, por outras comunidades, falando para as mulheres sobre combate a gordofobia, empoderamento feminino, empreendedorismo e independência financeira.

A conclusão do curso e a tentativa de se inserir na indústria da moda fizeram com que a empreendedora se deparasse com uma novo impasse: o alto custo para produzir uma coleção, mesmo sendo sustentável - a ideia de sustentabilidade que ela aprendeu na faculdade foi a de reutilização do tecido de roupas usadas, para a confecção de novas.

Mais uma vez, ela rompeu a barreira. “Eu fiz um cruzamento básico de pegar minha herança das colchas de retalho que eu via minha avó fazendo no interior, entender que a indústria da moda é o segundo maior poluidor do mundo em termos de resíduos e juntar a questão da desigualdade que muitas mulheres passam - principalmente em situação de vulnerabilidade e pobreza extrema - e fundamentei o que é hoje o meu trabalho”, conta.

Aliando o social com a moda sustentável, a Liga Transforma se tornou uma startup de impacto, que tem o objetivo de inspirar mulheres a transformar o resíduo têxtil em novas chances de geração de renda . Tudo isso através da participação delas na cadeia de confecção de roupas plus size e em oficinas e palestras. Até o ano passado, a startup havia impactado mais de 150 mulheres em ações sociais e 38 pessoas da comunidade LGBTQIA+ foram incluídas na cadeia produtiva.

Além disso, Lourranni desfilou uma de suas criações no último Afro Fashion Day, já foi citada pela Revista Forbes Life, onde foi apontada sua participação na 9ª edição do Novos Designers, do Shop2gether. Primeira vez em que o projeto teve formato 100% circular e que todo resíduo têxtil foi reaproveitado. E, recentemente, esteve no Caribe, a convite da ONU Mulheres, para participar do Iemanjá Colaborativa: Workshop de Liderança e Network para Mulheres Empresárias.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela