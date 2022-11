Baiana se prepara para turnê internacional de atletismo na Alemanha

A atleta Núbia Oliveira está se preparando para iniciar sua primeira turnê esportiva internacional. Ela desembarca na Europa neste mês de novembro, quando participará de maratonas de atletismo. A viagem será o primeiro grande compromisso mundial da baiana desde que foi escolhida para ser embaixadora da Quinto Energy nos assuntos sobre o clima, esporte e inclusão social.

A primeira corrida disputada por Núbia será em Essen, na Alemanha, no dia 19 de novembro. A atleta é do sertão da Bahia, região que sofre com a seca decorrente das mudanças climáticas, e vai levar a mensagem de conscientização ambiental para a corrida. Em sua missão como embaixadora da Quinto, a jovem corredora levará uma manifestação sobre a questão da crise mundial do clima e a importância das energias renováveis na luta contra o aquecimento global.

A cidade de Essen foi escolhida por uma comissão da Quinto Energy pelo simbolismo ambiental do município alemão que fica no Vale do Ruhr, na Renânia do Norte-Vestfália. Essen tinha o rótulo de "coração cinzento" da Alemanha, passou por uma verdadeira transição ambiental e chegou a ser eleita em 2017 como a "Capital Verde" da Europa.

“Estou muito ansiosa para essa turnê. Eu venho de uma região extremamente afetada pelas mudanças climáticas, com meu povo sofrendo pela seca. Consegui superar todas essas adversidades e me orgulho muito de hoje levar para o mundo a mensagem das energias renováveis, sendo reflexo de esperança. É só orgulho. Em seguida voltamos com tudo para disputar a Corrida Internacional de São Silvestre”, declara a Núbia.

Com apenas 20 anos e enfrentando todas as adversidades, Núbia de Oliveira está na elite do ranking nacional de atletismo, acumulando medalhas de corridas importantes no Brasil, além de integrar a Seleção Brasileira de Atletismo. Neste ano ela também venceu a Meia Maratona Internacional de Salvador e faturou duas medalhas no Campeonato Sulamericano de Atletismo.

“Na disputa de 2021, o melhor tempo da Meia Maratona foi de uma hora e vinte minutos. Esses 21km eu geralmente percorro em uma hora e dezesseis minutos. Então estou muito confiante em trazer essa vitória para o Brasil, levando para o mundo nossa mensagem em defesa do clima”, afirma Núbia.

Energia verde exportada

A ida de Núbia para Essen está sendo vista como o primeiro sinal da energia verde que será exportada do Brasil para a Alemanha. A Quinto Energy está em fase avançada de desenvolvimento de um projeto de produção de 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde por ano. E o empreendimento está sendo desenvolvido com foco na exportação para a Alemanha.