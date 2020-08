Baiana Tidelli fecha parceria no Uruguai e planeja chegar aos Emirados Árabes 

Luciano Mandelli (divulgação)

Especialista no desenvolvimento de mobiliário para áreas externas, a Tidelli vem superando os desafios de 2020. Recentemente, a empresa, que tem fábrica em Salvador, firmou parceria com a loja Balcony, no Uruguai. O primeiro container com produtos da marca embarca em setembro para Montevideo. A expectativa é que em outubro, os itens já possam ser comercializados no país vizinho.

A entrada da Tidelli em terras uruguaias faz parte do plano de expansão da marca, que pretende, ainda, entrar na Dinamarca, Emirados Árabes, Turquia e Índia. Atualmente, a marca possui 18 lojas exclusivas no Brasil e duas na Califórnia. Também está presente em 16 multimarcas brasileiras e nos Estados Unidos: Nova York, Miami e São Francisco, além do Panamá e México. Possui, ainda, um distribuidor na Noruega.

Em 2019, a Tidelli, que tem uma equipe formada por 397 colaboradores, faturou R$ 52 milhões. “As pessoas são a nossa base. E precisamos abraçá-las de forma estratégica. Na Tidelli, todos são tratados da mesma forma e eles reconhecem isso, colocando amor na produção”, afirma o presidente Luciano Mandelli.

Ugo di Pace anuncia reabertura do Studio 689

O arquiteto italiano Ugo di Pace, de 93 anos, anunciou o dia 3 de setembro como a data de reabertura do Studio 689, na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. A retomada, após fechamento por causa da pandemia do novo coronavírus, será com a inauguração de uma exposição com 55 obras de dois artistas brasileiros dos anos 1930: Vittorio Gobbis e Paulo Rossi Ossir. Os dois nomes, segundo Ugo, não alcançaram o merecido reconhecimento, mas “são do naipe, no mínimo, de Portinari”.

Em tempo

Foi no luxuoso Studio 689, em 2017, onde Itamar Musse, nome por trás de um dos melhores antiquários de Salvador, promoveu uma exposição de antiguidades e lançou o livro “Joias na Bahia dos Séculos XVIII e XIX”. A publicação destaca a riqueza da produção joalheira que embelezava não só as mulheres baianas, mas também salões e igrejas.

Alô, Trancoso!

Trancoso, no sul da Bahia, tem sido destino da turma que quer se recolher nesse período de pandemia. É o caso de Adriana Bittencourt, que se divide entre São Paulo e Marrakesh, no Marrocos. A estilista desembarcou no vilarejo e já foi homenageada com almoço oferecido por Cristina Pessoa. “Adoro estar em Trancoso, um dos meus lugares preferidos no mundo. Tenho aproveitado para me inspirar e desenvolver minha nova coleção”, nos disse.

Reabertura

A empresária Flávia Avena prestigiou, quinta-feira, a reabertura do Copacabana Palace. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o hotel passou quatro meses sem funcionar. Flávia é diretora da agência de viagens TessaTour.

Al mare

Guilherme Siqueira recebeu Anitta, ontem, para passeio de iate em Portofino. A baiana Marina Morena, afiliada de Gilberto Gil, também estava presente. Siqueira, para quem não sabe, comandava em Brasília o site GPS e se mudou para Milão quando começou a se relacionar com Domenico Dolce (da Dolce & Gabbana), com quem namora desde 2015.

Vale conferir!

A multimarcas Paradoxus, comandada pela empresária Regina Weckerle, está realizando uma grande ação promocional, com descontos de até 60% em peças selecionadas do seu mix, nas linhas festa e casual. "Promoções como esta marcam as mudanças de estação e são uma ótima oportunidade de adquirir peças de marcas bacanas e com um excelente desconto", nos contou Regina. A loja, que funciona de segunda a sábado, das 10h às 18h, na Barra, em Salvador, está recebendo clientes com hora marcada, em concordância com as medidas protetivas de distanciamento social, em razão da pandemia, além de atuar com o serviço de delivery.

Panorama

- O Origem, comandado pelo chef Fabrício Lemos, voltou a funcionar na última terça-feira. Localizado no Caminho das Árvores, o restaurante estará aberto de terça a sábado, sempre das 19h às 21h.

- O restaurante Taboada Bistrô, localizado no Rio vermelho, reabriu seu salão ontem, após 5 meses fechado. Comandado pelo chef Bertrand Feunteun, o Taboada é referência na culinária francesa.