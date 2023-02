Baianão: Atlético e Itabuna empatam por 0x0 no Carneirão

Itabuna e Atlético de Alagoinhas perderam a chance de somar pontos importantes na luta pela classificação às semifinais do Campeonato Baiano. As equipes empataram por 0x0, na noite desta quarta-feira (1º), no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Em um duelo bastante disputado, os dois times tiveram chances para balançar as redes, mas faltou pontaria e o placar ficou zerado.

Vice-líder do Baianão, o Itabuna foi a 11 pontos, mas acumulou o terceiro jogo sem vencer e pode ser ultrapassado no complemento desta 6ª rodada, que vai até domingo (5). Já o Atlético tem agora 8 pontos.

Na próxima rodada o Itabuna recebe o Doce Mel. O Atlético também joga em casa, contra o Vitória. Antes, o Carcará tem compromisso contra o Sergipe, em Aracaju, pela Copa do Nordeste.