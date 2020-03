Baianão continuará e terá rodadas finais com portões fechados

Diferentemente de outros estaduais, que suspenderam o calendário imediatamente para evitar a disseminação do coronavírus Covid-19, o Campeonato Baiano vai continuar.

Em nota assinada pelo presidente Ricardo Lima, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) afirmou que as duas rodadas restantes para o fim da fase classificatória serão realizadas com portões fechados. A justificativa é que "os números confirmados no Estado da Bahia até o presente momento não justificam a paralisação da competição".

A FBF informa também que a nona e última rodada, antes marcada para o dia 29 de março, foi antecipada para o dia 25, uma quarta-feira, com início às 20h30.

No comunicado, a federação não revelou o planejamento para as semifinais e final do estadual, agendadas para abril. No entanto, o CORREIO apurou que a competição será paralisada após o fim da fase classificatória.

A seguir, a nota da FBF na íntegra:

“A Federação Bahiana de Futebol (FBF) vem a público manifestar o posicionamento de manter as duas últimas rodadas da fase de classificação do Campeonato Baiano de Futebol da Série A 2020, inicialmente programadas para os próximos domingos, 22 e 29/03, porém determinando a realização das partidas em estádios com portões fechados e avaliando a possibilidade de antecipação dos jogos, posicionamento que conta com o apoio unânime dos Presidentes dos Clubes participantes. A FBF está atenta ao monitoramento dos casos suspeitos do COVID-19, mas entende que os números confirmados no Estado da Bahia até o presente momento não justificam a paralisação da competição, que trará um prejuízo enorme e sem precedentes no futebol baiano, inclusive com concreta possibilidade da mesma não poder ser concluída”.