Baianão detalha tabela e define data do primeiro Ba-Vi do ano

O primeiro clássico Ba-Vi da temporada já tem dia, horário e local para acontecer. A Federação Bahiana de Futebol detalhou as próximas rodadas do Campeonato Baiano e definiu que o duelo entre Bahia e Vitória será disputado na próxima quarta-feira (2).

O duelo será disputado no Barradão, com mando de campo do Vitória, às 19h15, e será válido pela quarta rodada do estadual. Apenas os torcedores do rubro-negro vão ter acesso ao estádio. Por conta de um decreto do governo do estado, o limite máximo na partida será de 1.500 espectadores.

Confira a tabela atualizada do Campeonato Baiano

Antes de enfrentar o Bahia, o Vitória entra em campo neste sábado (29), às 16h, contra o Jacuipense, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida será disputada no Barradão, mas o mando de campo será do Jacuipense. O time de Riachão tem usado o estádio do Leão.

Já o Bahia tem compromisso pela Copa do Nordeste neste final de semana. Também no sábado (29), o tricolor encara o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada do torneio regional.