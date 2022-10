Baianão feminino: final entre Bahia e Doce Mel será em Pituaçu

A final do Campeonato Baiano feminino, entre Bahia e Doce Mel, vai ser disputada no estádio de Pituaçu. O jogo de volta do confronto, será no próximo sábado (5), às 15h, com mando de campo do tricolor.

De acordo com o Bahia, o ingresso para a partida será 1kg de alimento não perecível. No jogo de ida, em Jequié, os dois times empataram por 0x0. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

As Mulheres de Aço estão invictas na competição. Elas lideram a primeira fase e na semifinal passaram pelo rival Vitória.

O Doce Mel também fez boa campanha e terminou na vice-liderança. Antes de chegar à final, elas venceram o Astro, por 2x1, na semifinal.