Baianão feminino terá clássico Ba-Vi na semifinal; veja os duelos

A primeira fase do Campeonato Baiano feminino chegou ao fim e os quatro semifinalistas foram definidos. Em um dos confrontos, Bahia e Vitória medirão forças por uma vaga na decisão.

Depois de sete partidas, o Bahia terminou na liderança da competição, com 19 pontos. As Mulheres de Aço foram as únicas invictas na primeira fase. O Doce Mel terminou em segundo, com 16, seguido por Astro (15) e Vitória (15). O time de Feira de Santana levou vantagem sobre as Leoas no saldo de gols.

Além do clássico entre Bahia e Vitória, a outra semifinal terá a disputa do Doce Mel com o Astro. As partidas acontecem em jogo único. O time de melhor campanha tem a vantagem de jogar em casa.

Semifinais:

Bahia x Vitória

Doce Mel x Astro

Dessa maneira, o Ba-Vi será disputado nesta quarta-feira (26), às 10h, no CT Evaristo de Macedo. No mesmo dia, o Doce Mel recebe o Astro no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. A bola rola às 15h.