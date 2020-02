Baianão: Juazeirense e Doce Mel empatam no encerramento da rodada

A quarta rodada do Campeonato Baiano foi encerrada na noite desta quarta-feira (5), com o empate entre Juazeirense e Doce Mel por 2x2 no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O jogo ficou marcado pela reação do time visitante, que chegou a estar perdendo por 2x0, após gols de Júnior Gaúcho e Nino Guerreiro, e conseguiu o empate graças a dois gols do atacante Maurício, sendo o último aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, as duas equipes continuam sem vencer no estadual. A Juazeirense empatou as quatro partidas disputadas e se manteve em 7º lugar. O Doce Mel foi a dois pontos e segue em 9º, penúltima colocação.

A quinta rodada será desmembrada entre esta semana e a seguinte. O único jogo do próximo fim de semana será Jacobina x Bahia, domingo (9), às 16h, no estádio José Rocha, em Jacobina. As demais partidas serão disputadas nos dias 15 e 16.