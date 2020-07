Baianão reiniciará no dia 23 com jogos em apenas quatro cidades

O Campeonato Baiano já tem tabela oficial: vai recomeçar no dia 23 de julho, uma quinta-feira, e a última rodada da fase classificatória será disputada no dia 26, um domingo. A principal novidade no documento publicado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) é que apenas quatro cidades, com total de seis estádios, sediarão os dez jogos restantes.

Isso porque Atlético de Alagoinhas e Jacuipense mudaram seus mandos de campo para Salvador e utilizarão Pituaçu e Barradão, enquanto Jacobina e Doce Mel migraram para Feira de Santana, onde jogarão na Arena Cajueiro e no Joia da Princesa.

Assim, as duas cidades mais populosas do estado sediarão duas partidas por rodada cada uma. Juazeiro e Vitória da Conquista são as outras sedes.

A mudança do Jacuipense teve objetivo de reduzir custos, já que o elenco está treinando na Toca do Leão, e as demais foram em consequência das proibições de jogos causadas pela pandemia de coronavírus nos municípios de Alagoinhas, Jacobina e Ipiaú. Paralelo a isso, o Jacobina apelou ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-BA) com um mandado de garantia solicitando que o estadual não reinicie. O clube alega que os contratos dos jogadores encerraram em abril e não tem condições de entrar na disputa.

Confira a tabela da 8ª e 9ª rodadas do estadual, com jogos sempre às 16h. As datas das semifinais e da final serão detalhadas posteriormente:

8ª rodada - 23/7

Atlético x Bahia (Pituaçu, Salvador)

Fluminense x Jacuipense (Joia da Princesa, Feira)

Vitória x Bahia de Feira (Barradão, Salvador)

Juazeirense x Vitória da Conquista (Adauto Moraes, Juazeiro)

Jacobina x Doce Mel (Arena Cajueiro, Feira)

9ª rodada – 26/7

Bahia x Fluminense (Pituaçu, Salvador)

Doce Mel x Vitória (Joia da Princesa, Feira)

Bahia de Feira x Juazeirense (Arena Cajueiro, Feira)

Vitória da Conquista x Jacobina (Lomanto Júnior, Conquista)

Jacuipense x Atlético (Barradão, Salvador)