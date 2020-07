Baianão retorna hoje com as quatro vagas da semifinal abertas

O Campeonato Baiano não tem jogo desde 15 de março, quando a 7ª rodada foi finalizada. Dois dias depois, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) decretou a suspensão do estadual por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora, mais de quatro meses depois, será retomado de onde parou e no fim de semana conhecerá, finalmente, os quatro classificados às semifinais e o time rebaixado.

Toda a 8ª rodada será disputada hoje, às 16h, e a 9ª e última está marcada para domingo, no mesmo horário. O Bahia é o líder isolado do Baianão, com 15 pontos conquistados em sete confrontos. Invicto, o tricolor soma quatro triunfos e três empates. Sem o extinto time de aspirantes, dissolvido na pandemia, o Bahia recebe o Atlético de Alagoinhas em Pituaçu e só precisa de um empate para carimbar a vaga.

Segundo colocado com 12 pontos, o Jacuipense também pode encaminhar sua classificação. Visita o Fluminense de Feira no Joia da Princesa. Derrota complica o Touro.

O Vitória é o quarto na tabela, com campanha idêntica à do adversário de hoje, o Bahia de Feira, que ocupa a terceira posição devido ao saldo de gols. Será o único jogo do rubro-negro no Barradão nesta semana em que jogará duas vezes em Feira.

O último jogo da lista pode, inclusive, determinar o rebaixado para a Série B. Jacobina e Doce Mel medem forças na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Com quatro pontos, o clube de Ipiaú se salva se vencer o Jegue da Chapada, que tem um. O Jacobina foi contra a volta do estadual e vai a campo sem treinar (veja página ao lado).

Apesar do cenário na tabela ser o mesmo de quatro meses atrás, na realidade muita coisa mudou. Quando o Baianão foi suspenso, alguns times do interior dispensaram seus elencos. E quando a retomada foi confirmada, no início deste mês de julho, correram para remontar as equipes.

Os clubes podem inscrever novos atletas até o final da fase de classificação. Porém, aqueles que já defenderam outros times na competição não poderão atuar.

Bahia e Vitória, que tinham criado equipe de aspirantes para disputar o torneio, seguiram rumos parecidos: desfizeram o elenco e demitiram os técnicos Dado Cavalcanti e Agnaldo Liz, respectivamente. Liz, inclusive, assumiu o Atlético de Alagoinhas e hoje enfrenta o Bahia.

No elenco, a dupla Ba-Vi utilizará uma mescla de jogadores oriundos do sub-23, reservas do principal e atletas promovidos da base.

Outra novidade no Baianão é que apenas quatro cidades, com total de seis estádios, sediarão os dez jogos restantes da fase classificatória, o que provavelmente será mantido no mata-mata. Atlético de Alagoinhas e Jacuipense mudaram seus mandos de campo para Salvador e utilizarão Pituaçu e Barradão, enquanto Jacobina e Doce Mel migraram para Feira de Santana, onde jogarão na Arena Cajueiro e no Joia da Princesa.

Todas as partidas serão sem torcida, para evitar a disseminação do coronavírus. Autorizada pela Fifa, a permissão para cinco substituições por time foi incluída no regulamento.