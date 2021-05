Baianão tem tabela das semifinais definida; Veja datas e horários

As semifinais do Campeonato Baiano estão definidas. Juazeirense, Bahia de Feira, Bahia e Atlético de Alagoinhas se garantiram na próxima fase da competição, após o encerramento da 9ª e última rodada da primeira fase, na noite desta quarta-feira (5).

Os duelos de ida estão programados para o próximo fim de semana, enquanto as partidas de volta estão marcadas para terça (11) e quarta-feira (12) da semana que vem. Veja as datas, horários e locais:

Ida:

Bahia x Bahia de Feira: sábado (8), às 19h30, em Pituaçu, em Salvador;

Atlético de Alagoinhas x Juazeirense: domingo (9), às 16h, no Carneirão, em Alagoinhas;

Volta:

Bahia de Feira x Bahia: terça-feira (11), às 19h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Juazeirense x Atlético de Alagoinhas: quarta-feira (12), às 19h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro;

Já classificada e com a primeira posição do Baianão garantida, a Juazeirense empatou em 2x2 com o Doce Mel no Barbosão, em Cruz das Almas. O time mandante, que não tinha mais objetivos no torneio, abriu o placar com Adnael, de pênalti. O Cancão de Fogo deixou tudo igual com Thauan, mas o anfitrião voltou a ficar na frente com Diego Pombo. No fim da partida, Mateus Café também marcou e garantiu o 2x2. O Doce Mel ficou em 9º, com 10 pontos.

Em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira não tomou conhecimento do Unirb e venceu por 3x0, alcançando a vice-liderança do Baianão, com 15 pontos. Os gols foram marcados por Diones, Cazumba e Thiaguinho. O Unirb terminou na 8ª colocação, com 10 pontos.

O Vitória da Conquista também venceu na última rodada, por 3x0, sobre o Atlético de Alagoinhas, no Lomanto Júnior. Os gols foram marcados por João Grilo, duas vezes, e Léo Coxinha. Apesar da derrota, o Carcará avançou para a semi: ficou na 4ª posição, com 13 pontos. Já o Bode terminou a primeira fase em 7º lugar, com 10 pontos somados.

Em Pituaçu, o Bahia bateu o Jacuipense por 1x0, gol de Marcelo Ryan, e ficou na 3ª colocação, com 15 pontos. Já o Leão do Sisal acabou em 6º, com 11 pontos.

O Vitória empatou em 1x1 com o Fluminense de Feira e acabou eliminado, na 5ª posição, com 11 pontos. O Touro do Sertão, por sua vez, foi rebaixado: terminou na lanterna, com 6 pontos.