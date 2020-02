BaianaSystem divulga agenda completa de Carnaval; confira

Quem curte o Navio Pirata vai ter a chance de acompanhar o trio do grupo BaianaSystem durante três dias de Carnaval. Em 2020, ano em que também são celebrados os 70 anos de criação do trio elétrico, o Navio Pirata será visto no pré-Carnaval do Furdunço, no dia 16, e nos dias 22 e 23 de fevereiro.

No primeiro dia de desfile, o grupo vai contar com a participação de BNegão e Vandal. Já no dia 22, o BaianaSystem fará parte da programação do Afropunk Festival, um dos maiores festivais de cultura negra do mundo que também terá apresentação do grupo Afrocidade com participação do rapper Mano Brown, além de Cronista do Morro e Muzenza.

Já no dia 23, o BaianaSystem volta ao circuito Dodô (Barra/Ondina) com BNegão e Vandal. Além dos amigos de longas datas, o anfitrião recebe a cantora do Ilê Aiyê, Iracema Killiane, no Navio Pirata que busca levar para as ruas "uma ideia e uma atitude que podem ajudar a ressignificar o Carnaval", segundo o BaianaSystem.

Serviço Navio Pirata - BaianaSystem 2020

16 fevereiro

Furdunço - Circuito Dodô (Barra/Ondina)

Baianasystem / BNegão / Vandal

22 fevereiro

Circuito Dodô (Barra/Ondina) - Saída Afropunk

Afrocidade com participação de Mano Brown/ Cronista do Morro/ Muzenza / Russo Passapusso e Roberto Barreto (BaianaSystem)

23 fevereiro

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

Baianasystem / BNegão / Vandal/ Iracema Killiane (cantora do Ilê Aiyê)