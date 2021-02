BaianaSystem e Daniela Mercury dão dicas para Carnaval em casa

Quando menos se espera, chega o Carnaval acompanhado de expectativas. Mas esse ano a festa será bem diferente do que o público está acostumado: sem a rua, o folião se viu convidado a inventar maneiras de experimentar a folia dentro de casa. Com o objetivo de ajudar seu leitor, o CORREIO consultou dois nomes relevantes da festa para compartilhar algumas dicas de como curtir esse momento: BaianaSystem e Daniela Mercury.

Os dois artistas darão sua contribuição para a trilha sonora de sexta-feira (12): Daniela com uma live e o Baiana com um disco. O grupo não fará live porque o Carnaval quem faz é o folião com seu calor humano e sem isso a festa não tem sentido, explicam Russo Passapusso e Roberto Barreto. No lugar, o grupo vai lançar a primeira parte do novo disco OxeAxeExu.



Separar a fantasia para curtir a data é só uma das dicas de Daniela, que vai apresentar O Carnaval Virtual da Rainha, às 20h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Serão três horas de show com sucessos da artista que em 2022 completa 40 anos de Carnaval, além de novidades como a música Quando o Carnaval Chegar, um frevo que convida o folião a entender que “a rua é a minha casa, porque sei sonhar”.



“Planeje esse dia, porque só isso já dá uma alegria. Como fevereiro tem uma importância afetiva muito grande, faça tudo como se a casa fosse sua praça. Viva esse Carnaval em casa, vista sua fantasia e viaje comigo. A música é poderosa”, convida Daniela. A lista a seguir parte do projeto Correio Folia em Casa.

O projeto segue até a Quarta-feira de Cinzas com uma série de ações como reportagens especiais, programas ao vivo e podcasts para ajudar o leitor a viver essa festa sem sair de casa.

Dez dicas para curtir o Carnaval em casa

Daniela Mercury

- Vista sua fantasia;

- Acompanhe o circuito de lives. “Tem O Carnaval da Rainha e outros artistas que cada um gosta”;

- Faça seu ritual: arrume a casa, afaste os móveis da sala, faça um circuito em casa pra dançar de um lado para o outro;

- Prepare uma comidinha;

- Combine com as pessoas que estão em casa e chame as crianças (elas dão muita vida!).



BaianaSystem

- Assistam às lives;

- Façam suas festas com as pessoas de casa;

- Usem máscaras, usem sua válvula de escape, usem o festejar sempre atrelado à realidade;

- Usem o Carnaval para meditar. “A festa tem esse elo mágico religioso que estava sendo deixado de lado” (Russo Passapusso);

- Procure nas redes como os blocos afros vão celebrar a data. “O religioso do Carnaval nos é dado pelos blocos afros e afoxés e eles devem acontecer de alguma forma. É importante estar atento a isso” (Roberto Barreto)