BaianaSystem é destaque no Candyall e Tal neste sábado

Mesmo com as fortes chuvas que atingem a cidade desde o fim da tarde de sexta (10), está confirmada a apresentação da banda BaianaSystem no Candyall e Tal neste sábado (11). A banda encerra o segundo dia do evento, que reúne mais de dez atrações. Além das apresentações no já famoso Guetho Square, os shows ocorrem em locais marcantes na história da localidade, que também contará com feira de arte e gastronomia e exposição fotográfica.

O palco montado na Escada do Zé Botinha recebe neste sábado (11) recebe o som do Japa System, que começa às 17h. No mesmo dia, é a vez da BaianaSystem arrastar o público para o Guetho a partir das 20h

Para encerrar o Candyall e Tal, o último dia reservou as apresentações do grupo Feijão Balanço, que toca na Escada do Zé Botinha às 16h30, e a Bitgaboot, banda que nasceu no Candeal, assume o palco da Praça das Artes, às 18h. O show principal fica por conta de Carlinhos Brown no Guetho, que começa às 19h, e terá como convidado o cantor Saulo.

Confira a programação completa:

Sábado (11)

16h Feira de Artes e Gastronomia

17h Japa System (Escadaria do Zé Botinha)

17h30 Cordas à Baiana (Palco Bica)

18h Carrinho Multimídia Ana Dumas (Itinerante)

18h30 Dão Black (Praça das Artes)

19h30 Desfile Meninos Rei (Guetho Square)

20h BaianaSystem (Guetho Square)

Domingo (12)

16h Feira de Artes e Gastronomia e Samba de Roda/ Candeal Vonluntário

16h30 Feijão Balanço com participação especial de Roberto Mendes (Escadaria Zé Botinha)

17h Marcelo Fonseca (Palco Bica)

18h Bitgaboott (Praça das Artes)

19h Carlinhos Brown e participação de Saulo (Guetho Square)