BaianaSystem faz baile pré-carnaval com convidados; confira

Com apenas uma apresentação confirmada no Carnaval - dia 28 no Furdunço - a BaianaSystem faz uma espécie de prévia na festa Arapuca, que acontece nesse sábado (23). Festa bem urbana, como definem os próprios integrantes da BaianaSystem, o Baile Arapuca é uma espécie de celebração e interações com parceiros novos e antigos como os rappers BNegão e Vandal, o grupo MiniStereo Público, a cantora Larissa Luz e a dupla de música eletrônica Tropkillaz.

Ou seja, a noite vai ser longa e animada, com previsão de cerca de quatro horas de muita sonzeira. “As participações têm a ver com o tema. Vandal, Larissa, Tropkilazz e BNegão, ó a gangue (risos). São pessoas que têm esse entendimento da música urbana”, afirmou Russo em entrevista ao CORREIO.

Segundo Russo, será uma festa de “beats eletrônicos muito fortes, onde a Baiana ativa a potência sonora”, garante. O nome da festa, explica, vem da música de mesmo nome que integra o recém lançado álbum O Futuro Não Demora. A canção faz referência às armadilhas sociais e mostra formas de se livrar delas.

Larissa Luz e BNegão marcam presença no show da Baiana (Foto: Divulgação)

Além de Arapuca, outras músicas do novo disco e dos dois anteriores fazem parte do repertório da festa. “É a nossa festa, é onde a gente consegue fazer nossa curadoria, ter nossos convidados e fazer da nossa forma”, comemora o guitarrista Roberto Barreto.

Entre os artistas convidados, destaque para o Tropillaz, que faz sua estreia em Salvador - também antecipando as participações no Carnaval. O Baile começa no pôr do sol com o soundsystem do MiniStereo Público.

Baile da Arapuca

O quê: Baile da Arapuca com BaianaSystem

Onde: Área Verde do Othon (Ondina)

Quando: Amanhã (23), às 19h

Ingresso: R$100| R$50 ou R$ 55 (com R$ 5 revertido para a campanha Não é Não: benfeitoria.com/ naoenaoba). Clube CORREIO 20% de desconto

Venda: Balcões de Ingressos, Lojas South e Sites Safeticket e Ticketmix