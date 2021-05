BaianaSystem lança clipe de A Vida é Curta Pra Viver Depois

A parceria entre Alice Carvalho e BaianaSystem começou em 2018, com o vídeo Aqui Não, onde a atriz declama um texto escrito por ela e pelo músico Filipe Toca. A banda soteropolitana abriu o show do Festival Música Alimento da Alma (MADA) e usou como encerramento em diversos concertos da turnê Sulamericano.

Trazendo fortes influências estéticas do cyberphunk e do afrofuturismo – banhados, é claro, pelo tempero único do cinema nordestino – A Vida é Curta Pra Viver Depois também entrega o amor como uma trincheira de resistência importante pra se ocupar, materializado na obra como a entrega do afeto entre duas mulheres negras: a própria Alice e Mainá Santana.

A faixa A Vida é Curta Pra Viver Depois foi enviada por Russo Passapusso diretamente para Alice pouco antes da estreia do ATO 3 do disco OXEAXEXU. “Rapidamente somei forças com antigos parceiros de sucesso do audiovisual potiguar para construir uma história que falasse sobre alivio, amor e urgência de viver a vida com muita verdade nesses tempos tão difíceis de cólera”, comenta Alice Carvalho.