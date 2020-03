BaianaSystem lança versão dub de O Futuro Não Demora; veja trecho

Vencedor do Grammy Latino, o álbum “O Futuro Não Demora”, do grupo BaianaSystem, ganhará uma versão dub em abril. A técnica de mixagem criada na Jamaica, com ênfase nos reverbs e delays, será feita pelo produtor Buguinha Dub, diretamente de Olinda.

Referência nacional quando se fala de dub, Buguinha assinatura trabalhos de artistas como Nação Zumbi, Racionais MC´s e Black Alien. A ligação de Buguinha Dub com o BaianaSystem é antiga, afinal foi ele quem remixou “Frevofoguete” e “Jah Jah Revolta”, músicas do primeiro disco de 2009, e os singles “Calundu” (com Lazzo Matumbi) e “Pangeia” (com Mateus Aleluia), ambos de 2013.

No topo da lista dos vinis mais vendidos pela Polysom, “O Futuro Não Demora” contabilizou até agora 27 de milhões de plays nas plataformas digitais e quatro músicas no Top 10 das mais tocadas do BaianaSystem no Spotify: “Bola de Cristal”, “Sonar”, “Água” e “Sulamericano”.