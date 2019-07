BaianaSystem lança videoclipe da música Saci; assista

O saci folclórico, o saci urbano e o "sacizeiro" se encontram no novo clipe que o grupo BaianaSystem lançou nesta sexta-feira (12), no YouTube. Uma das músicas mais faladas do álbum O Futuro Não Demora (2019), 'Saci' ganha remix feito em parceria com o duo Tropkillaz em clipe dirigido por Rafael Kent, da produtora Cave, junto à agência AKQA.

Gravado em São Paulo, o videoclipe de “Saci” apresenta um personagem mais urbano com os mesmos “superpoderes” da figura folclórica. “Percebemos que o ‘Saci’ permitia muitas interpretações e sempre pensamos nessa música como a ideal para dar autonomia interpretativa para outros artistas e outras linguagens”, afirma o BaianaSystem, grupo que acaba de completar 10 anos de carreira.

O grupo explica, ainda, que apesar de o Saci ter uma carga infantil, lúdica e ligada ao folclore, na Bahia os termos “Saci" ou “Sacizeiro" são utilizados para "personificar pânico ou consumo de drogas”. “Nisso se cria uma linha tênue, muito perigosa e que destrói a possibilidade desse Saci se firmar como uma força, um espírito leve, de alegria e de uma inventividade típica do imaginário brasileiro; e que está ligado à nossa ancestralidade”, completa a banda baiana.