BaianaSystem participa de festival cultural em Morro de São Paulo

O clima de Verão em Morro de São Paulo só cresce. Para animar este feriado prolongado, o Festival do Morro, que acontece entre quinta e sábado - de 14 e 16 - trará BaianaSystem, Denny Denan, a banda Pirilampo e outros artistas para a ilha. Para representar a cultura tradicional do arquipélago, a programação conta com a apresentação dos Caretas de Cairu, da Roda de Capoeira Kilombolas do Morro e da Chegança de Cairu.

Em três dias de evento, o Festival do Morro acontece na Fazenda Caieira, na Terceira Praia, no primeiro dia. Já na sexta (15) e sábado (16), a programação vai ocupar o Palco da Vila. A festa recebe ainda Cinho, Flor da Tailândia, Elton Risco e Samba Sd para agitar o arquipélago. O Festival do Morro, uma iniciativa da Prefeitura de Cairu em parceria com o Governo da Bahia, proporciona aos visitantes três dias de intensa experiência com música, cultura, lazer, e contato com a natureza.