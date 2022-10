BaianaSystem recebe Margareth, Vandal e Black Alien em show na Concha

O Sulamericano Show do BaianaSystem está de volta, agora na sua versão Brasiliana, em apresentação que acontece no dia 4 de novembro, na Concha Acústica do TCA, com participação de Margareth Menezes, Vandal, Black Alien e Claudia Manzo.

O Sulamericano Show - versão Brasiliana, que volta a circular em 2022, mantendo a essência do show original, traz elementos do álbum OXEAAXEEXU, lançado em 2021, e seus símbolos num mergulho ainda mais profundo das referências afro latinas.

O repertório ainda traz músicas do premiado álbum O Futuro Não Demora, que estava sendo lançado em 2020, quando o Sulamericano Show rodava pelo mundo.

Serviço - BAIANASYSTEM E CONVIDADOS | 4 de novembro, 18h30, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 150 / R$ 75 (pista) e R$ 300 / R$ 150 (camarote), à venda na bilheteria do teatro e no Sympla